شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقه صوب أدنى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

فقد مؤشر الدولار نسبة 0.3 % إلى مستوى 91.00 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.28 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.29 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 90.85 نقطة ،وبعد تراجع للأسهم الأمريكية فى وول ستريت بسبب تفكير إدارة الرئيس "جو بايدن" فى رفع الضرائب على الأثرياء لتمويل خطط الإنفاق العام.

ومؤشر الدولار منخفضا بأكثر من 0.6% على مدار تعاملات هذا الأسبوع ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل المعنويات الإيجابية التي سيطرت على المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تعاذ تلك المعنويات إلى تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، مع تزايد التفاؤل حيال تحقيق الاقتصاد العالمي وتيرة نمو قياسي خلال هذا العام ، فى ظل الإنفاق المالي والنقدي الضخم فى معظم دول العالم الكبرى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تطور أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر نيسان/أبريل المتوقع مستوى 60.9 نقطة من مستوى 59.1 نقطة فى آذار/مارس ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 61.6 نقطة من 60.4 نقطة الشهر السابق.