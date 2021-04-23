شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-4-2021 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-4-2021، أمام الجنيه، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك التجار الدولى "cib" استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.