تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة الآخيرة.. 95 يصل إلى 8.75 جنيه للتر

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل/يونيه2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا.

وجاءت أسعار منتجات البنزين كالآتى : وتم رفع سعر البنزين 95 إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 من 7.5 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

كما تم الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

نص القرار