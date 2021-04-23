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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار حول المدن الخضراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - نائب الوزير للبنية الأساسية: نهدف لتقييم وتحديد أولويات التحديات البيئية.. ووضع خطة عمل لمواجهتها
وأضاف" إسماعيل"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تقييم وتحديد أولويات التحديات البيئية، ووضع خطة عمل لمواجهة هذه التحديات، من خلال التدخلات السياسية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، وتحديد المشروعات في نطاق المدن الخضراء، والتي تعتمد على منهجية شاملة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار سيد إسماعيل، إلى أن المناطق ذات الأولوية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك من خلال إدارة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، والطرق الحضرية، والإنارة، ووسائل النقل الحضرية، وكفاءة الطاقة في المباني العامة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في البنية التحتية للكهرباء.
وأضاف نائب وزير الإسكان، أن المشروعات الجارية للمياه والصرف الصحي، الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تشمل مشروع خدمات مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ والذي يخدم 470 ألف نسمة في 62 قرية، ومشروع توسعات محطة مياه الصرف الصحي بالفيوم، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي وزيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية.
وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي مع مسؤولي وزارة الإسكان والبنك الأوروبي