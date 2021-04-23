شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع فى طريق تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين ،يدعم هذا الارتفاع تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،والأسعار فى طريقها صوب تحقيق مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,789.72$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,784.34$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,781.59$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.5% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1,797.83$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ،مقتربا من أدنى مستوياته فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق هذا الأسبوع عند 90.85 نقطة ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد صدور بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية فى أوروبا والمملكة المتحدة خلال نيسان/أبريل ،والتي عززت آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد هذا الأسبوع ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.8% ، فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياته فى خمسة أسابيع المسجل أواخر الأسبوع ، مع استمرار تعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أن ارتفاع الأسعار مؤخرا فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 1,021.70 طن متري.