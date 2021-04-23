شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين هذا الأسبوع ، وبعد تأكيد المركزي الأوروبي استمراره فى دعم اقتصاد منطقة اليورو حتى يتعافي من أضرار جائحة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.6% إلى 1.2060$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2015 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2012$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.2079$.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة بحوالي 0.7% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة والمعنويات القوية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع قرب أدنى مستوياته فى خمسة أسابيع المسجل أواخر الأسبوع ، مع استمرار تعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أن ارتفاع الأسعار مؤخرا فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت هذا الأسبوع مستويات قياسية جديدة ، وقفز مؤشر رئيسي للأسهم الأوروبية لأعلى مستوياته على الإطلاق ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،تفاؤلا بتحقيق الاقتصاد العالمي هذا العام أسرع وتيرة نمو فى نحو 50 عاما.

تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال العالمية ،أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إنه من السابق لأوانه التحرك نحو إلغاء تدريجي لخطة التحفيز النقدي الطارئ فى منطقة اليورو ،والتي يتبناها البنك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.