شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل بمستوي 66.4 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 65.8 نقطة ، أقل قليلا من القراءة السابقة مستوي 66.6 نقطة ،والتي تعد أفضل قراءة على الإطلاق منذ تجميع البيانات فى نيسان/أبريل عام 1996 ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى أوروبا.