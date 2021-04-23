الاقتصاد

قطاع الصناعات الألماني قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل بمستوي 66.4 نقطة  ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 65.8 نقطة ، أقل قليلا من القراءة السابقة مستوي 66.6 نقطة ،والتي تعد أفضل قراءة على الإطلاق منذ تجميع البيانات فى نيسان/أبريل عام 1996  ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى أوروبا. 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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