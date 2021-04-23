شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات الفرنسي يقتحم منطقة النمو للمرة الأولى منذ أغسطس 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل بمستوي 50.4 نقطة ،مقتحما منطقة النمو للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 2020 ،أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 46.6 نقطة، أفضل من القراءة السابقة مستوي 48.2 نقطة ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.