شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ أواخر آذار/مارس وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.10% لتتداول حالياً عند 1,1208.13$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,206.93$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 91.17 مقارنة بالافتتاحية عند 91.29.

هذا وتتطلع الأسواق لصدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي إلى 60.9 مقابل 59.1 في آذار/مارس واتساع القطاع الخدمي إلى 61.6 مقابل 60.4، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 12.0% إلى 885 ألف مقابل تراجع 18.2% عند 775 ألف منزل في شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.