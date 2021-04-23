شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسهم أوروبا.. وسهم «دايملر» يقفز 1.5% بدعم النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمضي الأسهم الأوروبية على مسار تكبد أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، إذ بدد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا عالميا أثر تقارير أرباح قوية، بينما قفز سهم أولفندس ومقرها مدريد في أول تداول له بسوق أمستردام.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الجمعة، 0.3 بالمئة في بداية التداولات، ويتجه صوب انخفاض أسبوعي بنحو 1%.

وتلقت معنويات السوق العالمية ضربة عقب تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيادة الضريبة على دخل الأثرياء، وهو مقترح يقول البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونجرس.

وقفز سهم أولفندس الإسبانية لتوزيع التمويل ما يزيد عن 13 بالمئة في أول جلسة تداول لها ببورصة يورونكست في أمستردام. وقالت الشركة في وقت سابق إنها حددت تسعير طرحها العام الأولي عند 11.50 يورو للسهم، مما منحها تقييما عند نحو 7.2 مليار يورو.

وارتفع سهم صانع سيارات مرسيدس-بنز دايملر 1.5 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح 2021، بعدما قالت الشركة إن صافي الربح انتعش بقوة إلى 4.4 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي والطلب القوي على السيارات الفاخرة عالية الأسعار إلى زيادة الأرباح.

ورفعت الشركة من توقعاتها لمقياس مهم للربحية هذا العام، قائلة إنها تتوقع الآن ربحا يتراوح بين 10% -12% على مبيعات سيارات مرسيدس-بنز، ارتفاعا من توقعات لـ8% -10% في الماضي.

وارتفعت إيرادات دايملر إيه جي بنسبة 10% إلى 41.0 مليار يورو حيث قفزت المبيعات في أعمال سيارات مرسيدس-بنز بنسبة 15% إلى 538869 شهدت أعمال شاحنات دايملر، المقرر بيعها في وقت لاحق من هذا العام، تراجعا في إيرادات المبيعات بنسبة 1% إلى 8.66 مليار يورو، لكنها تضاعفت أرباح التشغيل المعدلة إلى 518 مليون يورو من 247 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. (وكالات)