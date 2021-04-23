شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعثر وأداء ضعيف للذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب، الجمعة، لكنه يتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما ضغط على عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير/ شباط عند 1797.67 دولار الخميس، وأضاف نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار للأوقية.



أعلى مستوى لشحنات الهند منذ 2013

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية «تأثير تداعيات (اقتراح) زيادة الضريبة يستقطب مستثمري السندات والعوائد انخفضت، ويقدم هذا القليل من الدفع للذهب. السؤال الكبير الذي يواجه أسواق الذهب هو القرار بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» سيقوم بتغيير في الأسبوع القادم.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع.

كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند لأعلى مستوياتها منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويسرية للارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر.

وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة إنه على الرغم من المؤشرات على الطلب المكبوت على الذهب الحاضر في الهند، فإن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتجدد إجراءات العزل العام يهددان بالقضاء على ذلك الانتعاش.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2839.21 دولار للأوقية لكنه نزل عن المستوى القياسي 2891.50 دولار الذي سجله، الخميس.

وتراجعت الفضة 0.4% إلى 26.07 دولار للأوقية، لكنها بصدد تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. واستقر البلاتين عند 1203.05 دولار.



نطاق تداول ضيق



وانحصر الدولار في نطاق تداول ضيق قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات مناظرة رئيسية، الجمعة، إذ يتدبر المتعاملون الخطوات القادمة للبنوك المركزية الكبرى قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وتكبد اليورو خسائر بعد أن دحضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات بأن صانعي السياسات سيبدأون النظر في تقليص مشتريات سندات بسبب تحسن آفاق الاقتصاد.

ونزل الدولار إلى 107.80 ين، وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من مارس /آذار.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن نزل 0.2% الخميس. وما زالت العملة الأوروبية الموحدة بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2080 دولار الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، لكن متعاملين يقولون إن المخاطر تشير إلى نزول بسبب ضعف أسعار السلع الأولية في الأيام القليلة الماضية.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.38535 دولار عقب أن تكبد خسارة 0.6 بالمئة في الجلسة الماضية.

(رويترز)