شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم اليابان بفعل مخاوف الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، الجمعة، إذ أثارت قيود حكومية أكثر صرامة لاحتواء الإصابات بكوفيد-19 مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد، بينما عززت توقعات مخيبة للآمال من نيدك الأجواء التي تتسم بالحذر في بداية موسم إعلانات أرباح الشركات.

ونزل المؤشر نيكاي 0.57% ليغلق عند 29020.63 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39% إلى 1914.98 نقطة. ونزل المؤشران ما يزيد عن 2% لكل منهما هذا الأسبوع.

وتخطط اليابان، التي تواجه صعوبات لاحتواء ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا، لإعلان حالة طوارئ «قصيرة وقوية» في طوكيو ومدن أخرى كبيرة اعتبارا من 25 أبريل /نيسان إلى 11 مايو/ أيار.

وهوى سهم نيدك، التي تصنع المحركات الدقيقة المستخدمة في الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، 5.12% بعد أن جاءت توقعاتها السنوية للسنة المالية الحالية دون متوسط توقعات المحللين.

وتعرضت أسهم اليابان لضغوط أيضا بفعل أداء أضعف لوول ستريت الليلة الماضية بفعل تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم مضاعفة الضريبة على الأرباح الرأسمالية تقريبا.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، إذ خسر سهم طوكيو إلكترون 1.45% ونزل سهم فانوك 3.05% وتراجع سهم أدفانتست 1.25%. (رويترز)