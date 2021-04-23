شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة تفقد 260 مليار دولار.. بيتكوين دون الـ 50 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت عملة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى يوم الجمعة، مما أدى إلى مسح أكثر من 260 مليار دولار من القيمة السوق للعملات المشفرة.

حوالي الساعة 14:06 مساءً بتوقيت بكين، انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 10% تقريباً لتتراجع دون مستوى الـ 50 ألف دولار إلى 49281.40 دولار، وفقا لبيانات «كوين ديسك».

وانخفض سعر «إيثيريوم» إلى 2202.05 دولار، بانخفاض أكثر من 11%، وXRP، خامس أكبر عملة مشفرة بأكثر من 22%، وفقاً لموقع تتبع الأسعار «كوين ماركيت كاب».

لم يكن من الواضح ما الذي أدى إلى عمليات البيع على الرغم من أن العملات المشفرة معروفة بتقلبات أسعارها الهائلة.

يأتي ذلك بعد تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية، الخميس، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس جو بايدن يفكر في زيادة ضريبة أرباح رأس المال.

ومنذ مطلع العام ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 71% وارتفع الإيثيريوم 200%.