الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-30 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-4-2021 استقرارا في السوق المحلى، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 - 30 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37  جنيها الكيلو.

 

كما سجلت أسعار البيض استقرارا حيث تراوحت سعر كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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