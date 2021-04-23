شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت أسعار السولار والمازوت وزيادة 25 قرشا في أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتثبيت أسعار السولار عند 75ر6 جنيه للتر والمازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن وتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/يونيه2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتى : 6,50 جنيه للتر البنزين 80 و 7,75 جنيه للتر البنزين 92 و 8,75 جنيه للتر البنزين 95.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.