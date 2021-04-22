شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 1.5% بضغط من قوة الدولار وبيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 547 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار عام 2020، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 607 آلاف طلب.



وتواصل الأسواق ترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف اليوم إلى مستوى 1.563%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.5% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.18 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.670 دولار وأقل سعر عند 26.025 دولار.