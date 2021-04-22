شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل خسائره وسط قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل انتعاش وقوة الدولار مقابل منافسيه فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية داعمة للدولار.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 547 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار عام 2020، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 607 آلاف طلب.



وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91 نقطة.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، وذلك مع توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.3831، وسجل أعلى سعر عند 1.3950 وأقل سعر عند 1.3824.