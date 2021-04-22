شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متأثرا بصعود الدولار وبيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 547 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار عام 2020، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 607 آلاف طلب.



وتواصل الأسواق ترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول، وخاصة نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"ألفابت" و"أمازون" وغيرها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.10 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1782 دولارا للاوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1798.1 دولار وأقل سعر عند 1777.1 دولار.