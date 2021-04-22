شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه مع عودة صعود العائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط إقبال من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، ووسع مكاسبه بالتزامن مع عودة صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 547 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار عام 2020، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 607 آلاف طلب.



وتواصل الأسواق ترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول، وخاصة نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"ألفابت" و"أمازون" وغيرها.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنواتبشكل طفيف اليوم إلى مستوى 1.563%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91 نقطة.