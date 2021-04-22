شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية بالأمس.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 600 ألف برميل إلى 493 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بأكثر من 4 ملايين برميل.



هذا، وصرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأن اجتماع لجنة "أوبك +" ربما يناقش الأسبوع المقبل تعديل خطط الإنتاج.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 91 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 61.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.8 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 65.07 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.8 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.