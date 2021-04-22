شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» و«نوكيا» تقدمان خدمات النطاق العريض فائق السرعة من الجيل الخامس في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت شركة «اتصالات»، بالتعاون مع شركة «نوكيا» كشريك رئيسي، بنشر شبكات الجيل الخامس «5 جي» لتقديم خدمات النطاق العريض المحسّنة لقطاع الجوال وتوسيع تغطية شبكات «5 جي» وفرص تحقيق الإيرادات منها.

وتدعم حافظة شبكات «5 جي» من «نوكيا» مهمة شركة «اتصالات» لتحفيز المستقبل الرقمي من أجل تمكين المجتمعات.

وتتمتع «اتصالات» بتاريخ موثوق في مجال تقديم أحدث خدمات التكنولوجيا والنطاق العريض إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل دعم النمو الاقتصادي والابتكار. كذلك، تعمل «اتصالات» على بناء شبكة مستقلة للجيل الخامس باستخدام منصة «اتصالات إيه 3»؛ حيث تعاونت «نوكيا» مع «اتصالات» لتقديم تجربة عملاء هي الأفضل ضمن فئتها، مع مساهمة عرض النطاق العالي للغاية والكمون المنخفض لشبكات الجيل الخامس في إغناء عروض الخدمات وتحويل نماذج الأعمال. وتسمح قدرات «5 جي» بإتاحة التطبيقات الابتكارية في مجالات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وتستثمر أيضاً فرص الثورة الصناعية الرابعة لتمكين المؤسسات من الاستفادة من حالات الاستعمال المختلفة لإنترنت الأشياء في مجالات مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والترفيه، متيحة فرصاً جديدة لتحقيق الإيرادات.

وقال هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى «اتصالات»: «لطالما اعتمدنا أحدث التقنيات لتحفيز المستقبل الرقمي من أجل تمكين المجتمع انطلاقاً من موقعنا كرواد حقيقيين. وبناء على ذلك، نعمل على بناء شبكة مستقلة من الجيل الخامس، ونحن متحمسون للغاية لنرى كيف ستقوم شبكات «5 جي» بتحويل الخدمات الصناعية والاستهلاكية. وتؤدي خدمات الجيل الخامس التي قمنا بنشرها إلى تحسين أساليب الحياة وتحقيق أرباح هائلة بالفعل على صعيد الإنتاجية في الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم بدوره في استراتيجية الابتكار الوطنية».

وقال سعيد الزرعوني، نائب الرئيس الأول لشبكات الجوال لدى «اتصالات»: «لقد عملت الفرق التقنية في «اتصالات» عن كثب مع «نوكيا» لبناء شبكة «5 جي» بسلاسة، كما أتاحت تغطية شبكات الجيل الخامس من خلال خدمات فائقة السرعة ومنخفضة الكمون في الإمارات العربية المتحدة. وتسمح لنا أيضاً شبكة «5 جي» العالية القدرة بتقديم الخدمات إلى عدد كبير من العملاء. ويتماشى نشر شبكة «5 جي» مع تركيزنا على الابتكار الرقمي والاستثمارات في تقنيات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الجديد».

من جانبه، أعلن تومي أويتو، رئيس شبكات الجوال لدى «نوكيا»: «تقوم «نوكيا» من خلال هذا النشر بدعم «اتصالات» في تحقيق رؤيتها لتحفيز المستقبل الرقمي. وبالإضافة إلى توقعات المستهلكين بالحصول على أحدث خبرة على صعيد خدمات الاتصالات اللاسلكية، سلطت الفترة الحالية أيضاً الضوء على مدى أهمية الشبكات بالنسبة إلى الناس والشركات. وإننا متحمسون من خلال هذا النشر لشبكات الجيل الخامس من الجيل الجديد لاستكمال تعاوننا طويل الأمد مع «اتصالات» لتقديم المزايا التحويلية الكاملة لشبكات الجيل الخامس».

وقد قامت شركة «نوكيا» بنشر استخدام منصة «إير سكيل» الراديوية، انطلاقاً من معايير مشروع الشراكة للجيل الثالث للوصول الراديوي الجديد لشبكات «5 جي». وتستخدم الشبكة تكنولوجيا راديوية للمدخلات والمخرجات المتعددة من أجل تحسين سعة الشبكة وتأمين تغطية أوسع وزيادة سرعات الشبكة.