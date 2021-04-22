شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الدوري الإنجليزي تتراجع 9 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنسبة 9% في السنة المالية لموسم 2019-2020، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتظهر الأرقام التي تشمل الفترة حتى يوليو/ تموز 2020، لمحة عن الضرر الاقتصادي الذي عانته كرة القدم، بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وبلغ إجمالي إيرادات الدوري الممتاز مليارين و900 مليون جنيه استرليني (أربعة مليارات دولار) مقارنة ب3,3 مليار عام 2019.

وساهمت العائدات من حقوق البث التلفزيوني الدولية ب1,35 مليار جنيه، مقارنة ب1,4 مليار عام 2019.

وأشار التقرير الإستراتيجي للدوري الممتاز إلى أن معدل الإيرادات انخفض بنسبة 9%، ويعود ذلك «بحد كبير إلى المستحقات التي تم دفعها للقنوات الناقلة، بعد تعليق المنافسات خلال الموسم» بسبب الوباء.

وتوقفت المنافسات بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2020 قبل أن تُستأنف خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وساهم الدوري الإنجليزي، خلال ديسمبر/ كانون الأول 2020، بحزمة مالية لدعم أندية الدوري، لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.

وكشفت الحسابات عن مدفوعات من منح حكومية بقيمة 3,3 مليون جنيه، في وقت أكد الدوري عدم «الاستغناء عن أي موظف» أو حصوله على أي «دعم حكومي اختياري» آخر لمواجهة الوباء.