شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر" و"أموك" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع 3 شركات وهي؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.059 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 343.886 مليون سهم، إيديتا للصناعات الغذائية 123.119 مليون سهم، ، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 147.973 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ عامر جروب عند 226.341 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، نعيم القابضة للاستثمارات المالية عند 98.043 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 215 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 654.438 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.2 مليون ورقة مالية بقيمة 922.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.48%، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2942 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.