شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تعلق رحلاتها من الهند إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة طيران الإمارات، تعليق رحلاتها من الهند إلى دولة الإمارات اعتباراً من 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قادمة.

وقالت الناقلة في تحديث لها، إنه لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى دولة الإمارات.

وأوضحت أنه يجب على العملاء المتأثرين، الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات، للحصول على خيارات إعادة الحجز. وتأسف طيران الإمارات لأي إزعاج.