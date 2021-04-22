شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم «مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم» تستكمل الاختبارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

استكملت لجنة تحكيم «مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم»، في دورتها الرابعة والعشرين «دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» رحمه الله، برئاسة الشيخ الدكتور سالم المازمي، رئيس اللجنة، اختبار مجموعة جديدة من المتسابقين المتنافسين في حفظ القرآن وتجويده.

حضر المنافسات المستشار إبراهيم بوملحة، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاؤها.

واستمعت لجنة الاختبار للمتسابقين المتنافسي: محمد حبيب حبيب، من باكستان، وواغي عمر، من الكونغو برازافيل، وعبد الرحمن ميهولا، من نيجيريا، وعيسى واغي، من ساحل العاج.

وتولى الشيخ صلاح الصغير، عضو لجنة التحكيم، طرح الأسئلة على المتسابقين، فيما تولى الشيخ عبدالله باعمران، الفتح عليهم. وكان رعاة الأمسية: مؤسسة الإمارات للاتصالات، ومشاريع قرقاش، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وقال المتسابق محمد حبيب، ممثل باكستان: بدأت حفظ القرآن الكريم بعمر العاشرة. وختمت الحفظ خلال خمس سنوات، وشاركت في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم عام 2019، ومسابقة أوقاف دبي في العام نفسه. ومسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، أول مسابقة دولية أشارك فيها. موجهاً الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة ومؤسسها، على ما يبذله لخدمة القرآن الكريم، وأسرة الجائزة أن يوفقهم الله ويسدد خطاهم.

أمّا المتسابق واغي عمر، ممثل الكونغو برازافيل، فقال: بدأت حفظ القرآن في سن السادسة عشرة، وختمته خلال سنتين. شاركت في مسابقات القرآن المدرسية في بلدي، وهذه أول مشاركة لي في مسابقة دولية كبيرة. معرباً عن سعادته بالمشاركة في المسابقة التي كان يسمع عنها كثيراً، وتمنى المشاركة فيها.

فيما أكد المتسابق عبد الرحمن ميهولا، ممثل نيجيريا أهمية المسابقة، لأنها تشجّع الشباب على الحفظ، وتساعدهم في تثبيت حفظهم ومراجعته، وتفتح لهم باب التنافس في حفظ كتاب الله، وتوسّع أفق معارفهم، بتعرّفهم إلى حفظة كتاب الله من كل أنحاء العالم.

وقال عيسى واغي، ممثل ساحل العاج: بدأت حفظ القرآن الكريم في سن الرابعة عشرة، وختمه في ثلاث سنوات. وقدم الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، راعي الجائزة، على جهوده التي يبذلها خدمة لكتاب الله وحفظته، والقائمين على الجائزة على ما بذلوه في هذه الأوقات، وهو دليل على رعايتهم للقرآن وحفظته.