شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يمنح دينتسو حقوق بطولاته في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، توقيع اتفاقية حقوق تجارية مع شبكة دينتسو العملاقة في اليابان، لبيع الحقوق التجارية لبطولاته في اليابان.

وتتضمن الاتفاقية «مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا 2022 في الهند، ودوري أبطال آسيا أهم المسابقات القارية للأندية»، بحسب بيان الاتحاد القاري.

وقامت شركة دينتسو بتمثيل وإدارة الحقوق التجارية للاتحاد القاري حصرياً في اليابان على مدار العقدين الماضيين.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن شركة تسويق كرة القدم الآسيوية «إف إم أيه» ستبقى الشريك الحصري له في كافة الحقوق التجارية على المستوى العالمي، باستثناء اليابان، وكذلك فيما يتعلق بحقوق حقوق البث باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: اليابان تعتبر من الدول التي تحقق نجاحات كبيرة في كرة القدم على مستوى الرجال والسيدات، ليس فقط على مستوى آسيا، بل على المستوى العالمي أيضاً، وهذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة من أجل تهيئة الطريق أمام الملايين من عشاق كرة القدم في اليابان للوصول والتفاعل مع بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات المستوى العالمي.