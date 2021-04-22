شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر يوم الخميس المقبل أجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021، أجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلًا من يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 215 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 654.438 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.2 مليون ورقة مالية بقيمة 922.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.48%، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2942 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.