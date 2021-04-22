شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد استيعاب بيانات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب استيعاب الأسواق لبيانات اقتصادية إيجابية صدرت أمس.



وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفع بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1%.



وكشفت فاعليات اجتماع الشهر الماضي للبنك المركزي الأسترالي عن أن أعضاء البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لتشديد السياسة النقدية وضرورة إبقائها على الوضع الحالي إلى حين التأكد من التعافي الكلي للاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.



ويرى البنك أن الضغوط التضخمية وعلى الأجور لا تزال ضعيفة، وربما تظل كذلك خلال الفترة المقبلة.



وكان رئيس البنك المركزي "فيليب لو" قد شدد على المتابعة اللصيقة لكافة البيانات الصادرة والمجربات الاقتصادية من أجل الوقوف على مدى فاعلية السياسة النقدية واحتمالية التدخل إذا لزم الأمر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7723، وسجل أعلى سعر عند 0.7765 وأقل سعر عند 0.7708.