مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10134 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 38.72 نقطة ليقفل عند مستوى 10134.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تعليم ريت، والجزيرة ريت، والخزف السعودي، والتأمين العربية، و جبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وبوبا العربية، ونادك، والإنماء طوكيو م، و الجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 4.66%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركا الراجحي، والإنماء، والخزف السعودي، و دار الأركان، والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 569.28 نقطة ليقفل عند مستوى 24252.73 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 273 ألف سهم تقاسمتها 746 صفقة.