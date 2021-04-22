شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تعتزم وقف تسيير طائرات بوينج 777-300إي.آر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، الخميس، إن الناقلة لن تسير مجدداً الطائرة بوينج 777-300إي.آر بعد العام الجاري.

وتستهدف «الاتحاد» العودة للربحية في 2023 في إطار خطة إعادة هيكلة مدتها خمس سنوات، والتي سرعتها في ظل الجائحة التي أصابت قطاع السفر الجوي بحالة من الشلل.

وقال الرئيس التنفيذي توني دوجلاس في مهرجان الطيران العالمي الذي يُعقد عبر الإنترنت: «ستروا منا نموذجاً تشغيلياً شديد التركيز وشديد الانضباط ويتمركز بشكل كبير حول أسطول من نوع بوينج 787 دريملاينر وإيرباص إيه 350-1000».

وتسير الاتحاد 19 طائرة 777، وحولت بعضها في الآونة الأخيرة إلى رحلات البضائع على خلفية زيادة في الطلب. ولديها 39 طائرة 787 دريملاينر في أسطولها وتسلمت خمساً من 20 طائرة إيه 350 طلبتها.

وقال دوجلاس إنه من السابق جداً لأوانه التعليق على مدى توافق الطائرة بوينج 777إكس التي طلبتها مع خطط أسطولها المستقبلية.

وتتوقع بوينج، أن تبدأ النسخة الأكبر من 777 دخول الخدمة بحلول أواخر 2023، وهو موعد متأخر بثلاث سنوات عما كان مخططاً في البداية.(رويترز)

