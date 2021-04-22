بيع 1086 شقة وفيلا يـ 1.7 مليار درهم في دبي خلال أسبوع

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 1179 مبايعة بقيمة 2.27 مليار درهم منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 513.7 مليون درهم و1086 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.76 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 144 مبايعة بقيمة 257 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 220 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.19 مليار درهم منها 83 رهن أراضي بقيمة 475.49 مليون درهم و286 رهن فلل وشقق بقيمة 718.03 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 186 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 90 هبة بقيمة 420.8 مليون درهم كان أهمها في منطقة الحبية الأولى بقيمة 276 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 64 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية أمس الخميس أكثر من 771 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 237 مبايعة بقيمة 486.01 مليون درهم، منها 10 مبايعة للأراضي بقيمة 74.37 مليون درهم و227 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 411.64 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 265.55 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 160.11 مليون درهم و58 رهونات فلل وشقق بقيمة 105.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 143 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 21 مليون درهم.

