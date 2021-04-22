شكرا لقرائتكم خبر عن «إس أند بي» تمنح «موانئ أبوظبي» تصنيف A+ ونظرة مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بمنح شركة «موانئ أبوظبي» التصنيف الائتماني طويل الأجل من الدرجة A+ ودرجة التصنيف الائتماني gcAAA من تصنيفات الوكالة المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوكالة في بيان: تمتلك «موانئ أبوظبي» وتدير جميع الموانئ غير النفطية في أبوظبي وهي مملوكة بنسبة 100% للحكومة عبر شركة «القابضة» (ADQ) المملوكة أيضاً لحكومة أبوظبي بنسبة 100%، ويدعم الوضع التنافسي الجيد لشركة «موانئ أبوظبي» الإمكانية العالية للتنبؤ بالإيرادات، والكفاءة التشغيلية الجيدة، والبنية التحتية الحديثة.

وأضافت الوكالة: تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا بأن أداء الشركة سيظل قوياً، على الرغم من النفقات الرأسمالية المرتفعة والمتصاعدة على مدار العامين المقبلين.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 60% من الإيرادات المستقبلية لشركة موانئ أبوظبي تعاقدية في طبيعتها، مثل عقود الإيجار والخدمات طويلة الأجل مع حجم أنشطة أساسي مضمون، وهذا يشكل عامل دعم ساهم في نمو الإيرادات خلال الجائحة.

ويعتبر الأصلان الرئيسيان ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية متكافئان للغاية، وترى الوكالة أن مخاطر البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في الشركة عوامل محايدة بالنسبة للجودة الائتمانية للشركة.