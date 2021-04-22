شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوية في بيان للبورصة: اتفاقية لإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة للقاح سبوتنيك سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، توقيع عقد مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لنقل تكنولوجيا الحمض النووي عن طريق التصنيع باستخدام الهندسة الوراثية مع شركتها الفرعية شركة Probiogen AG على اتفاقية من أجل إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويًا من أول لقاخ مسجل في العالم ضد كوفيد19 وهو لقاح (Sputnik V).

وقالت الشركة، إن المرحلة الأولى هي مرحلة نقل التكنولوجيا وموافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية ولجان وزارة الصحة، ومن المنتظر بدء التجارب ما قبل طرح إنتاج اللقاح في الربع الثالث عام 2021، منوهة إلى أنه لم يتم توقيع العقد المالي والتجاري.

أشارت شركة مينا فارم للأدوية، إلى أن فعالية Sputnik V نسبة 97.6% بناء على تحليل البيانات الخاصة بمعدل الإصابة بفيروس كورونا بين الموجودين في روسيا الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح.