شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجسة رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوسة شملت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أدنى مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 547 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار عام 2020، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 607 آلاف طلب.



وتواصل الأسواق ترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول، وخاصة نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"ألفابت" و"أمازون" وغيرها.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 34022 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4167 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 13942 نقطة.