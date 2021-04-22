شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الخميس مواصلة مكاسبها في أعقاب تحقيق إغلاق قياسي بالأمس ورغم ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه سوق التعدين العالمي نقصا في المعروض من بعض المعادن الصناعية الرئيسية خاصة النيكل والبلاديوم والبلاتين.



كما يتوقع محللون استمرار الطلب القوي على البلاديوم من جانب شركات السيارات التي تسعى لاستخدام المعدن في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم السامة والملوثة للبيئة.



وفي ظل التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي ودوران عجلة اقتصادات كبرى أبرزها الاقتصادين الأمريكي والصيني، ستشهد معادن كالنحاس والبلاديوم انتعاشا في الطلب والأسعار خلال العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 91 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2882 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2894 دولارا وأقل سعر عند 2828 دولارا.