شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع "مكة للإنشاء" لتكبد الخسائر خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المُعلنة اليوم الخميس، عن التحول للخسارة خلال الربع الأول المنتهي في 1442/07/29هـ.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 1441هـ.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 42 مليون ريال.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 1442/07/29هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق معظم المحلات التجارية بالمركز التجاري، نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك لكون موقع نشاط الشركة الجغرافي في حدود المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

وتراجعت المبيعات إلى 23 مليون ريال خلال العام 1442 هـ، مُقابل مبيعات بلغت 94 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 1441 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ صافي خسائر بلغ 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.