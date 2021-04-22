شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "الزامل للصناعة" للتحول إلى الربحية خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 28.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 16.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 9.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات قطاع التكييف بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح الإجمالية في قطاعي التكييف والعوازل، وتحسن في هوامش الربح التشغيلية في قطاعي التكييف والعوازل.

وارتفعت المبيعات إلى 949.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 880.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 159.9 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل خسائر بلغت 138.8 مليون ريال في العام 2019.