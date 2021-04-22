شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت ينبع" تتراجع 20% في الربع الأول 2021 لزيادة التكاليف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 20.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 73.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 92.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح التشغيلية إلى 68.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 97.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض متوسط سعر البيع وما صاحبه من ارتفاع في تكلفة المبيعات أدى ذلك إلى انخفاض صافي الربح. هذا وقد ساعد الارتفاع في الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مخصص الزكاة تحسين صافي ربح الفترة.

وارتفعت المبيعات إلى 292.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 277.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 281 مليون ريال في العام 2020 مقابل أرباح بلغت 257.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 300.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 281.1 مليون ريال خلال العام 2019.