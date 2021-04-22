شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودي للاستثمار تُقر توزيع أرباح بقيمة 270 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للبنك السعودي للاستثمار، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 270 مليون ريال، عن العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 40 هللة لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 4% من قيمة السهم الإسمية.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم صرف الأرباح في 2 مايو المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 980 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 239 مليون ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.