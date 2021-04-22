شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بنك البلاد" ترتفع 45.5% في الربع الأول 2021 لزيادة دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لبنك البلاد، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 45.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 392.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 270 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 858.8 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 769.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي (خسائر)/ مكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية وتوزيعات أرباح.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 912 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي دخل عمولات بلغت 908 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُشار إلى أن صافي أرباح البنك خلال العام 2020 ارتفع إلى 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019، بنمو نسبته 80%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعام الماضي نحو 695 مليون ريال، مقارنة بـ 543 مليون ريال في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 28%.