شركة أديس القابضة تُعلن استيفاء شروط عرض الشراء المقدم من شركة إنوفيتيف إنرجي

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أعلنت شركة أديس الدولية القابضة (“أديس الدولية” أو “الشركة”)، – إحدى أكبر مزود خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -، عن استيفاء شروط قبول عرض الشراء المقدم من شركة إنوفيتيف إنرجي القابضة (“إنوفيتيف إنرجي”).

ويشمل عرض الشراء كامل الأسهم المصدرة للشركة (“أسهم شركة أديس”) غير المملوكة بالفعل لشركة إنوفيتيف إنرجي والأطراف الأخرى ذات العلاقة، بما يتوافق مع قانون مركز دبي المالي العالمي (“عرض الشراء” وفق أول إعلان عنه بتاريخ 8 مارس 2021).

وقد تأسست شركة إنوفيتيف إنيرجي حديثًا عبر تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة بملكية 32.5%، وشركة الزامل للاستثمار أحد المساهمين في الشركة، التي ستبلغ ملكيتها 10% من شركة شركة إنوفيتيف إنرجي، وشركة أديس للاستثمارات القابضة التي تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 57.5% من شركة إنوفيتيف إنيرجي، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة أديس الدولية.

وبمقتضى عرض الشراء الذي أصدرته إنوفيتيف إنرجي بتاريخ 11 مارس 2021 (“وثيقة عرض الشراء”) التي أصبح مستوفٍ لجميع الشروط، تعتزم إنوفيتيف إنرجي التقدم بطلب إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لإلغاء إدراج أسهم أديس من القائمة الرسمية، كما ستقدم طلبًا لبورصة لندن للأوراق المالية لإلغاء تداول أسهم أديس في السوق الرئيسية لبورصة لندن، ومن المتوقع أن يسري إلغاء الإدراج وإلغاء قبول التداول خلال 20 يوم عمل تقريبًا، كما تعتزم إنوفيتيف إنرجي على الاستحواذ الإلزامي لبقية أسهم شركة أديس إعمالا بأحكام المادة رقم 98 من قانون الشركات بمركز دبي المالي العالمي، ما لم تتلق إنوفيتيف إنرجي الموافقات المتبقية على عرض الشراء وفقاً لذات الشروط والأحكام.

وتعليقًا على الصفقة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أديس الدولية، الدكتور محمد فاروق عن سعادته بالموافقة على هذا العرض والدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، خاصة في ضوء إيمان الصندوق بقدرة شركة أديس على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وبين الدكتور فاروق أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في أديس بمثابة شهادة قوية على الثقة في شركة أديس، وعلى نجاح الإدارة الشركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها رُغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، كما تعكس أيضًا قدرة الشركة على تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.

وأفاد أن الإدارة تبنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية عند الطرح العام لأسهم شركة أديس في بورصة لندن خلال عام 2017 هو الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين لزيادة رأس المال، واقتناص الفرص الواعدة التي يطرحها السوق، إلى جانب التوسع بأعمال الشركة عبر الاستحواذ على منصات حفر وأصول الأخرى وتجديدها، مبينًا أنه على مدار الأربع السنوات الماضية، تمكنت الشركة من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحويل أديس من شركة حفر محلية تركز على الأعمال البحرية في مصر، إلى شركة رائدة في المنطقة تتمتع بقاعدة أصول كبيرة عبر كل من القطاعات البرية والبحرية، مؤكدًا اعتزازه بتوفير الفرصة للمساهمين للاستفادة من هذا النجاح من خلال تلك الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة بالشركة بشكل كبير، وتعظيم العائد الاستثماري لأسهمهم”.

وأكد فاروق مواصلة الشركة التركيز على توفير خدمات عالية الجودة ومبتكرة لعملائنا والاستفادة من قاعدة أصولها القائمة لاقتناص فرص جديدة، مستفيدة من قوة استراتيجيتها طويلة الأجل، ومنهجها الفعال الذي تتبناه فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار.

ولفت إلى اعتزام الشركة نقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، علمًا بأنها تحظى بمرونة فائقة تمكنها من دراسة واستكشاف الفرص الاستراتيجية على صعيدي التمويل وجذب الاستثمارات الرأسمالية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بالصندوق يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: ” يسعدنا في صندوق الاستثمارات العامة استيفاء شروط عرض الشراء في شركة أديس الدولية القابضة، حيث تسهم هذه الصفقة في تحقيق أهداف الصندوق بأن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، وتتماشى الصفقة مع استراتيجية الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة وإضافة قيمة للسوق السعودي وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصبح الشركة رائدة في صناعة الحفر والتنقيب عن النفط بالمنطقة، وسنعمل كممكن لنمو الشركة، حيث نرى أهمية استراتيجية وقيمة عالية لهذه الصفقة”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة الزامل القابضة، أديب الزامل: ” يسرنا في شركة الزامل للاستثمار الدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أديس الدولية القابضة. وبصفتنا “شركاء في بناء الوطن”، فإننا متحمسون لهذه الشراكة القوية التي ستسهم في دعم نمو القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال توطين المعرفة وتوفير الحلول التقنية المتطورة في مجال التنقيب والإنتاج، وسيعزز هذا التعاقد من تطوير شركة فاعلة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز والهيدروكربونات، كما ستعلب دوراً محورياً في إضافة قيمة هائلة للسوق السعودي اقتصادياً وفكرياً، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي.

ووفقًا لإعلان شركة أديس بتاريخ 12 أبريل 2021 بشأن استيفاء الشروط المتعلقة بالهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية وموافقة مساهمي شركة أديس (على النحو الموضح بوثيقة العرض)، فإن العرض بقيمة 12.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا لكل سهم من أسهم أديس (“سعر العرض”) قد تم قبوله، وبحسب سعر العرض فإن قيمة رأس المال المصدر الحالي (باستثناء أسهم الخزينة) لشركة أديس الدولية تقدر بحوالي 516 مليون دولار أمريكي.