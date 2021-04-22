شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار تحت الضغط قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ،وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

فقد مؤشر الدولار أكثر من 0.1 % إلى مستوى 91.00 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.11 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.20 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، بعد انتعاش قوي للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تواصل معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لتعكس المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،تفاؤلا بتحقيق الاقتصاد العالمي وتيرة نمو قياسي خلال هذا العام ، فى ظل الإنفاق المالي والنقدي الضخم فى معظم دول العالم الكبرى.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الخميس بنسبة 1.8% ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.531% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، بعد توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم أنحاء البلاد ،وسجلت الطلبات الأسبوع السابق أدنى مستوي لها منذ آذار/مارس 2020 ، قبل تفشي الجائحة الفيروسية فى البلاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.607 مليون فى الأسبوع المنتهي 16 نيسان/أبريل من 0.576 مليون الأسبوع الأسبق.