شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والأنظار على قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،يأتي هذا قبيل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.5% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.65% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 433.4 نقطة المسجل بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، ليواصل القطاع مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا فى القارة العجوز ،وضعف برنامج التطعيم ضد الفيروس بالمقارنة بالولايات المتحدة.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1%.