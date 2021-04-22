شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة شهرين بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط انتعاش عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,783.57$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,793.75$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,797.83$ الأعلى منذ 25 شباط/فبراير الماضي.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل نشاط الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة واحد بالمئة ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوع عند معدل 1.531$ ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، فى ظل تنامي رهانات المستثمرين على تسارع وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ،على عكس تأكيدات صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي أن ارتفاع الأسعار بالفترة الأخيرة يعد مؤقتا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 1,021.70 طن متري.