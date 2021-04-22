شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل مخاوف الطلب فى أسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب على الوقود فى أسيا "أكبر قارة مستهلك للنفط فى العالم" ولا سيما الطلب فى الهند واليابان ،ويضغط على الأسعار أيضا زيادة غير متوقع فى مخزونان الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 0.8% إلى مستوي 60.64$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 61.11$، وسجل أعلى مستوي عند 61.24$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.75% إلى مستوي 64.60$ للبرميل الأدنى منذ 18 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 65.09$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.22$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.2% ،ونزل خام برنت بنسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب الأسيوي.

فى الهند أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء عن زيادة قياسية أخرى فى عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ،فى ظل تصاعد أزمة نقص إمدادات الأكسجين لعلاج المرضي.

الجدير بالذكر أن أجزاء كبيرة من الهند تخضع حاليا للإغلاق بسبب الموجة الحالية الضخمة من الوباء ، الأمر أثر سلبا على مستويات طلب الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، وهو ما دفع شركات التكرير إلى تقليص عمليات التشغيل.

وفى اليابان ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ فى طوكيو وأوساكا مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 16 نيسان/أبريل ، فى أول زيادة أسبوعية فى شهر ،على عكس توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، ليستمر إجمالي إنتاج الخام عند 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.