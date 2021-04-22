شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يعاود الارتفاع - تحليل – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هاني ويل (HON) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.39% بما يعادل 3.17 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 230.50 دولار، ليهاجم السهم من جديد مستوى مقاومته الحالي 231.20، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 231.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 238.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد