شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد وسط توقعات إيجابية – تحليل – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هيوليت باكرد (HPQ) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم بجلستيه السابقتين اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 33.90 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 35.00، طيلة ثبات الدعم 32.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد