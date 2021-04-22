شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم آي بي إم (IBM) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.90% بما يعادل 5.39 نقطة ليستقر على سعر 143.55 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 135.90، ليستهدف مستوى المقاومة 151.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد