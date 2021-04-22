شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يعزز من مكاسبه – تحليل – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالإضافة إلى ذلك يستفيد السهم بالدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.07% بما يعادل 0.11 نقطة ليستقر على سعر 166.59 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 166.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 173.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد