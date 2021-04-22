شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 1.27 نقطة ليستقر على سعر 150.54 دولار، أمام سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 148.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 142.72.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه